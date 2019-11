Probefrist für «Mille feuilles» ist abgelaufen

Viele erinnern sich ungern an den Französischunterricht in ihrer Schulzeit. Die neuen Lehrmittel «Mille feuilles» und «Clin d’œil» hätten dies ändern sollen. Sie sollten mithelfen, dass die zweite Landessprache endlich besser ins Ohr findet und vor allem leichter über die Zunge geht. Doch es kam anders. Schülerinnen und Schüler haben heute Defizite im Wortschatz und in der Grammatik – und die Freude am Französischen ist auch nicht gewachsen. Das belegen mittlerweile Ergebnisse einer im Frühjahr publizierten Studie des Instituts für Mehrsprachigkeit der Universität Freiburg.