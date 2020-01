Berner Regionalspitäler: Mischen künftig die Privaten mit?

Die fünf regionalen Spitalzentren sind derzeit fest in den Händen des Kantons Bern. Bei vier ist der Kanton Alleinaktionär, beim Spitalzentrum Biel besitzt er mehr als 99 Prozent des Aktienkapitals. Nun signalisiert eine private Klinikgruppe Interesse. Swiss Medical Network (SMN) möchte im Kanton Bern stärker Fuss fassen. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass sie dem Kanton Aktien am Spitalunternehmen Hôpital du Jura bernois (HJB) abkauft – und dass sie sich weitere Schritte vorstellen kann.