Post will Kunden zu Online-Nutzern erziehen

Wer die Postfiliale in Zollikofen betritt, gerät als Erstes an die neue Beratungstheke. Eine Frau an der Theke fragt zugleich, was man für eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wolle – und verweist auf die zahlreichen Möglichkeiten, diese ohne mühseligen Gang zum Schalter zu erledigen. Oder in den Worten von Antoinette Feh Widmer, Leiterin der regionalen Kommunikation Deutschschweiz der Post: «An der Theke beraten Mitarbeitende die Kundinnen und Kunden über ihre Möglichkeiten, ihre Postgeschäfte auch ausserhalb der Filiale effizient und rund um die Uhr zu erledigen.»