Positive Bilanz für die Leihbar in Bern

Am gefragtesten waren Bohrmaschinen und Fenstersaugsets, wie die Stiftung am Montag mitteilte. Das neue Angebot ist inzwischen selbsttragend und wird von einem Verein getragen. Über 200 Personen sind Mitglieder des Vereins und rund 20 Freiwillige betreiben die Leihbar in Berns ehemaliger Feuerwehrkaserne im Spitalackerquartier. Über 350 Gegenstände stehen in der Leihbar den Vereinsmitgliedern zur Auswahl. Diese bezahlen einen Beitrag von 60 Franken pro Jahr und können so viele Gegenstände wie erwünscht ausleihen.

Der Konsumentenschutz lancierte das neue Angebot vor einem Jahr mit dem Ziel, es der Bevölkerung einfacher zu machen, nachhaltig zu konsumieren und Ressourcen zu schonen. Die Stiftung will nun in Kooperation mit anderen Organisationen oder mit motivierten Menschen weitere Leihläden in anderen Schweizer Städten aufbauen.