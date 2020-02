Polizei zeigt fünf Personen wegen Menschenschmuggel an

Angezeigt werden zwei weitere Personen, eine im Kanton Bern wohnhafte 23-jährige Frau sowie ein Mann mit Wohnsitz in Deutschland. Sie werden verdächtigt, bei der Durchführung einzelner Transporte beteiligt gewesen zu sein. Alle fünf Beschuldigten müssen sich insbesondere wegen Verstössen gegen dass Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) vor der Justiz verantworten.

Bei den Geschleusten handelt es sich laut Polizeiangaben vorwiegend um erwachsene Personen aus dem Nahen Osten. Sie wurden in Norditalien abgeholt und illegal über die Grenze in die Schweiz oder via die Schweiz nach Deutschland oder Österreich gefahren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Fahrten vorab geplant und später bezahlt wurden.