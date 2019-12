Polizei stösst auf fast fünf Kilogramm Heroin

Die Kantonspolizei Bern stellt eine grössere Menge an Drogen sicher: In Biel stösst sie auf fast fünf Kilogramm Heroin. Ein 24-jähriger Mann wurde in Untersuchungshaft genommen, wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht.

Die Polizei war dem Verdächtigen offenbar seit einigen Wochen auf der Spur. Am 9. Dezember fasste sie ihn in Biel; er trug mehrere hundert Gramm eines braunen Pulvers auf sich. Bei der nachfolgenden Hausdurchsuchung stiess die Polizei auf weitere rund vier Kilo eines braunen Pulvers und mehr als ein Kilo Streckmittel.