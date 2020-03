Polizei schnappt in Lauterbrunnen einen Raser

Die Polizei hat in Lauterbrunnen einen Raser innerorts mit 95 km/h geblitzt. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Strassenabschnitt beträgt 40 km/h. Der 22-jährige musste den Ausweis abgeben. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Der mutmassliche Raser wurde am 22. Februar kurz vor dem Mittag geblitzt. Er war von Lauterbrunnen Richtung Stechelberg unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den Fahrer ermitteln und einvernehmen.