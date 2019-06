Polizei räumt Haus an Berner Brunmattstrasse

Die Berner Kantonspolizei hat am Mittwochmorgen das seit knapp zwei Wochen besetzte Haus an der Brunmattstrasse 46a in Bern geräumt. Ein Polizeisprecher bestätigt gegenüber DerBund.ch/Newsnet entsprechende Beobachtungen von Anwohnern und einem Reporter vor Ort. Der Hausbesitzer habe einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt sowie die Räumung beantragt.