Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub in Bern vorläufig fest

Die Kantonspolizei Bern hat nach einem Raub einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. In der Nacht auf Sonntag hatten zwei Täter einen Mann angegriffen und ausgeraubt. Das Opfer musste im Spital behandelt werden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr an der Ensingerstrasse in Bern. Ein Mann sei von zwei Personen ausgeraubt worden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntag.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten das Opfer zwei Männer, von denen einer ein Messer in der Hand hatte, zuerst angesprochen und Geld gefordert, ihn danach bedrängt und tätlich angegangen. Das Opfer kam dabei zu Fall. Dem Mann wurden Gegenstände abgenommen. Als er um Hilfe rief und Anwohner auf das Geschehen aufmerksam wurden, liessen die Täter von ihm ab und flüchteten mit der Beute.