Polizei in der Reitschule: Videos sollen Gewalt gegen Wehrlosen zeigen

Die Art und Weise, wie Polizisten im Perimeter Schützenmatte-Reitschule einschreiten, ist umstritten. Die Diskussion wird nun von am Donnerstag veröffentlichten Videoaufnahmen angeheizt. Die Aufnahmen stammen von einem Einsatz im Innenhof der Reitschule, der am Donnerstag vergangener Woche stattfand. Darin ist zu sehen, wie eine Gruppe Polizisten in Zivil einen am Boden liegenden Mann fesseln. Als der Mann abgeführt wird, verpasst ihm einer der Polizisten einen Kniestoss. In weiteren Aufnahmen ist zu beobachten, wie der selbe Polizist einen von hinten an den Einsatzkräften vorbeigehenden Mann in blau wuchtig zu Boden stösst.