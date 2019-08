Politik zwingt SBB und BLS zum einlenken

Die BLS wird ab Dezember dieses Jahres die Strecke Bern–Biel und ab Dezember nächsten Jahres die Strecken Bern–Olten sowie Bern–Neuenburg-La Chaux-de-Fonds betreiben. Das schrittweise Übernehmen der drei Regioexpresslinien sei der knappen Zeit geschuldet, sagt BLS-Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli.

Die BLS betreibt die Linien künftig im Auftrag der SBB, jedoch auf eigene Rechnung und «mit unseren Fahrzeugen, unserer Beschriftung, unserem Personal», sagt Stämpfli, «das ist fast wie eine eigene Konzession». Für die Passagiere werde sich nicht viel ändern, ausser dass sie «in einen grünen statt in einen roten Zug» steigen. Der Fahrplan werde auf den Strecken gleich bleiben, und Zugbegleiter würden weder öfter noch seltener mitfahren. Einzige Änderung für die Passagiere: Auf der Strecke nach La Chaux-de-Fonds will die BLS in ihren Zügen Verpflegungsautomaten installieren.

Die Konzession für die drei Fernverkehrslinien bleibt für die nächsten zehn Jahre bei den SBB. Das sei wichtig, damit die Belegung des Schienennetzes aus einer Hand geplant werden könne, sagte SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar gestern bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

Für eine grössere Ansicht bitte auf die Karte klicken.

SBB zahlen Millionen

Dem Kompromiss ist ein Streit zwischen den beiden Bahnunternehmen vorausgegangen: Als vor bald zwei Jahren die Konzession der SBB für die Schweizer Fernverkehrslinien auslief, versuchte die BLS, sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Sie beantragte eine Konzession für fünf Fernverkehrsstrecken. Davon sprach das Bundesamt für Verkehr (BAV) der BLS schliesslich zwei Linien zu.

Das behagte den SBB gar nicht. Sie zogen den Entscheid des Bundesamts vor Bundesverwaltungsgericht. «Ein langwieriger Rechtsstreit hätte nur Verlierer gebracht», sagte Sommaruga. Sie und Regierungsrat Neuhaus hätten die Bahnen dazu gedrängt, beziehungsweise «eng begleitet», «sich im Interesse des öffentlichen Verkehrs zusammenzuraufen», so Sommaruga.