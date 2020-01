Pläne für ein Spitalmodell nach amerikanischem Vorbild

Hat man den Spitälern lange Zeit Stillstand vorgeworfen, so überstürzen sich nun schweizweit Meldungen über neue Organisationsformen. Auch im Kanton Bern gabs kürzlich Neuigkeiten: Die private Gruppe Swiss Medical Network (SMN) beteiligt sich am kantonseigenen Hôpital du Jura bernois (HJB) mit den Spitälern Moutier und Saint-Imier. Was bedeutet es, wenn der Kanton nun Private ins Boot holt?