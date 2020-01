Pflastersteine für die Berner Rathausgasse

Wie Berns Stadtverwaltung und Energie Wasser Bern am Mittwoch mitteilten, sollen die Arbeiten bis zum Beginn des Berner Stadtfests abgeschlossen sein. Dieses beginnt am 26. Juni. Zuerst wird der alte Belag entfernt. Anschliessend wird eine Betonplatte eingebaut, die als Fundament für die Pflästerung dient. Schliesslich werden die Pflastersteine gesetzt. Während der Arbeiten, die teilweise auch am Abend stattfinden, ist die Rathausgasse im Einbahnverkehr befahrbar. Hingegen wird es nicht möglich sein, im jeweiligen Baubereich zu parkieren oder Material abzuladen. Auch Veloparkplätze müssen zeitweise aufgehoben werden.