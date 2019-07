Perfekter Festivalstart – für manche zu perfekt

Über Sinn und Unsinn des Schlepplifts darf gestritten werden. Quelle: lok

In den nächsten Tagen werden gut 70'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Freitag und Samstag sind ausverkauft, für heute Donnerstag gibt es noch Tickets. Auch am Mittwoch gingen nicht alle Billette weg. Am frühen Abend waren laut Haldemann 15'500 Tickets verkauft.

Ticket-Tausch gibt Hoffnung

Wer trotz Ausverkauf am Freitag oder Samstag ans Gurtenfestival will, kann sein Glück auf der Secondhand-Ticket-Börse versuchen. Dort können Festivalbesuchende ihre Tickets verkaufen, wenn sie früher nach Hause gehen. Der Preis wird individuell vereinbart plus fünf Franken Zuschlag an die Organisatoren. Neu können Armbändel auch gespendet werden. Bis 22.30 Uhr können Besuchende, die das Festival frühzeitig verlassen, ihre Bändel in die Spende-Box legen. Diese werden dann ab 23 Uhr für einen «Fünfliber» verkauft.

Glück haben Festivalgäste mit dem Wetter. Bis Freitag ist es laut Meteo Schweiz mehrheitlich sonnig mit etwas über 25 Grad. Am Samstag wird es etwas wärmer mit rund 27 Grad. Leichte Gewitter und Schauer in der Nacht auf Sonntag sind nicht auszuschliessen. Nicht vergessen sollten Gur-tengänger, dass es in der Nacht abkühlt. Da der Berner Hausberg auf rund 850 Meter über Meer liegt, sind die Temperaturen rund 2 Grad tiefer als in der Stadt Bern.