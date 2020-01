Peinlicher Totalausfall in der Sportstadt

Grosse Enttäuschung für Hobbyschlöfler im Westen Berns: Wegen eines Lecks im Kühlsystem kann das Eis des Publikumsfelds der Sportanlage Weyermannshaus nicht mehr länger gekühlt werden. «Der Schaden kam für uns überraschend», sagt Christian Bigler, Leiter Sportamt Bern. Es sei das erste Mal in seiner Zeit als Amtsleiter, dass wegen eines Defekts der laufende Betrieb einer Eisbahn eingestellt werden müsse. Eine notfallmässige Schliessung mitten in der Hochsaison. Wie konnte es so weit kommen?