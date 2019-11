Paukenschlag in der Musikschule Köniz

Noch im Sommer wurden in der krisengebeutelten Musikschule Köniz versöhnliche Töne angeschlagen. Die Wogen zwischen dem Verein, der die Schule leitet und der Gemeinde schienen geglättet zu sein. Vereinspräsident Ueli Studer sprach von einem soliden Fundament, auf dem man nun stehe. Doch am Dienstag wurde in einem Schreiben des Vereins, das dem «Bund» vorliegt, über seinen Rücktritt informiert.