Party in Ostermundigen sorgt für Unmut in Köniz

Sommerliebe – so heisst die Party im Freien, die am Samstag in der Badi in Ostermundigen stattfand. Wie es scheint, war der Name der Veranstaltung auch Programm: Ein warmer Sommerabend, die Stimmung vor Ort ist gut. Partygäste teilen in den sozialen Medien ihre Begeisterung. Der Veranstalter, das Berner Elektrolabel Tanzkarussell, schreibt, man sei «mehr als nur zufrieden». Das ist die eine Seite der Geschichte.