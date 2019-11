Parlament will verständlichere Baugesuche für 5G-Antennen

Der Kanton Bern soll bei Bewilligungsverfahren für 5G-Antennen in den Gemeinden für mehr Einheitlichkeit und Transparenz sorgen. Der Grosse Rat nahm am Mittwoch einen Vorstoss mit Stichentscheid des Ratspräsidenten an.

Das Postulat von Bruno Vanoni (Grüne/Zollikofen) wurde mit 68 zu 67 Stimmen bei 8 Enthaltungen mit dem knappestmöglichen Resultat angenommen. Die Regierung hatte sich zuvor bereit gezeigt, eine Vereinheitlichung der Verfahrenspraxis auf Gemeindeebene zu prüfen, um in der Bevölkerung Vertrauen zu schaffen.