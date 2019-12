Parken ohne Suchverkehr mit Parku ist gescheitert

Der Parkplatzservice Parku scheint am Ende zu sein. Zumindest in der Schweiz. In einem Newsletter teilt das Unternehmen mit: Der Service werde voraussichtlich auf Ende Jahr eingestellt. Die App und die Webseite könnten dann nicht mehr genutzt werden. Über die Gründe steht nichts in der Mitteilung. Vom Unternehmen, das seinen Sitz in Hamburg hat, war bis gestern niemand erreichbar.