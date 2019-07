Ozonwerte täglich über dem Limit

Die Ozonwerte sind tageszeitabhängig. Über Nacht sinken sie und liegen am Morgen jeweils im grünen Bereich, um gegen den Nachmittag anzusteigen und am frühen Abend den Höhepunkt zu erreichen. Dieser lag in Bern jeweils deutlich tiefer als im Tessin, wo der Kanton Tempolimiten auf Autobahnen anordnete. Lugano vermeldete am 27. Juni Belastungen über der Alarmschwelle von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dem Süden machen gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) diesbezüglich die starke Sonneneinstrahlung, die engen Täler und die Nähe zu den Industriezentren in Norditalien zu schaffen.

Körper reagiert unterschiedlich

Ozon kann die Atemwege reizen. Die Empfindlichkeit sei von Person zu Person sehr unterschiedlich, hält das Bafu fest. Je länger man sich in ozonreicher Luft aufhalte und je grösser die körperliche Anstrengung, desto stärker sei die Reaktion. Körperliche Leistungen solle man deshalb möglichst auf Tageszeiten mit tiefen Werten verlegen. Im Allgemeinen sei es jedoch unproblematisch, sich draussen aufzuhalten.

Schon letztes Jahr wies Bern hohe Ozonwerte auf, die höchsten seit dem Hitzesommer 2003, wie das Stadtlabor berichtete. 2018 kam es vor allem im Juli und Anfang August zu Grenzwertüberschreitungen. Für das gesamte vergangene Jahr zählte das Stadtlabor 401 Überschreitungen an 63 Tagen.

Abgase vermeiden

Die Werte in der Stadt Bern können je nach Lage der Messstation variieren. Das bestätigt Ralf Maibusch, Leiter des Stadtlabors: «Im Bollwerk sind die Werte im Sommer oft tiefer als an der Morgartenstrasse.» Im viel befahrenen Bollwerk beim Bahnhof sei mehr Stickstoffmonoxid vorhanden, dieser Schadstoff baue Ozon ab. Deshalb seien auch die Ozonwerte auf dem angrenzenden Land in der Regel nicht tiefer als in der Stadt, sondern eher sogar höher, so Maibusch.

Gemäss dem Kanton Bern lässt sich lokal wenig gegen die hohen Ozonwerte unternehmen: Das Problem müsse auf nationaler und internationaler Ebene gelöst werden, steht im Massnahmenplan zur Luftreinhaltung. Anders beurteilt dies die Stadt Bern: Weniger Abgase bedeute weniger Ozon, heisst es auf der Website der Stadt. Deshalb könne die Bevölkerung etwas tun, indem sie etwa das Auto stehen lasse oder elektrische Gartengeräte benütze statt solche mit Zweitaktmotoren. Einen grossen kurzfristigen Einfluss hat aber das Wetter: Sinken die Temperaturen und verschwindet die Sonne, geht auch die Ozonbelastung sofort zurück.