«Outdoor-Geschäfte profitieren von der Klimadiskussion»

Kommenden Donnerstag eröffnet Transa ein neues Geschäft in der ehemaligen Berner Markthalle. Wie sinnvoll ist das aufgrund Online-Konkurrenz und der Konzentration von Outdoor-Läden in Bern heute noch? Rolf G. Schmid, ehemaliger CEO von Mammut sagt, was der Transa-Laden bieten muss, damit die Leute vor Ort statt Online kaufen.