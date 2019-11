Ostermundigen stimmt für ein höheres Lindendorf

In Ostermundigen darf die Siedlung Lindendorf 2 aufgestockt werden. Dies bestimmten die Stimmberechtigten am Sonntag. Sie bewilligten eine neue Überbauungsordnung, die es den Eigentümern möglich macht, ihre Häuser zu erneuern und von vier auf bis zu sieben Stockwerke zu erhöhen. So will die Gemeinde nach innen verdichten.