Ostermundigen privatisiert seine Kita

Die Gemeinde Ostermundigen will ihre Kita Hummelinäscht verkaufen und sucht dafür Interessenten. Schon vor drei Jahren folgte Ostermundigen einem Vorstoss der FDP und prüfte, ob sich die von der Gemeinde geführte Kita privatisieren liesse. Doch damals erschien eine Privatisierung zu früh. Nun jedoch ist der Zeitpunkt gekommen: Das Gemeindeparlament entschied sich am Donnerstagabend einstimmig dafür. Nun will Ostermundigen ausgewählte Kita-Anbieter zum Bewerbungsverfahren einladen. Im Publikum der Parlamentssitzung sass Pia Aeschimann, die Leiterin der Kitas Murifeld in Bern, und zeigte damit Interesse an der Kita Hummelinäscht.