Orkanböen setzen Bergbahnen ausser Betrieb

Im Berner Oberland nimmt das Wintergeschäft langsam Fahrt auf. Der kräftige Föhnsturm, der in den vergangenen Tagen durch die Alpen fegte und frühlingshafte Temperaturen mit sich brachte, kommt da denkbar ungelegen. In Meiringen stieg das Thermometer am Dienstag bis auf 18 Grad. Drohen für Weihnachten nun grüne Skipisten?