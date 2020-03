Oft ist sie mit einem Arm schneller als andere mit zwei

Bomben fallen auf Saigon. 1968 ist die Tet-Offensive in vollem Gang. Häuser stürzen ein. In einem zerstörten Haus drücken Trümmer der vierjährigen Hang den rechten Arm ab. Er wird amputiert. Vielleicht sei er auch abgerissen worden, sagt die heute 55-jährige Hang Meyer-Baumann, sie könne sich nicht mehr genau erinnern. Mehrere Familienmitglieder kommen um, Hangs Mutter überlebt. Im Flugzeug werden kriegsversehrte Kinder aus Vietnam in den Westen evakuiert, auch Hang. Ihr soll in der Schweiz eine Prothese angepasst werden. Hang und ein Mädchen namens Loan werden von einem kinderlosen Ehepaar im sankt-gallischen Untertoggenburg aufgenommen. Multikulti gibt es im Dorf noch nicht, nur einige Italiener, Spanier oder Tschechen. Die asiatischen Mädchen sind darum eine Sensation. Wer sie im Dorf auf einem Spaziergang antrifft, erzählt es abends zu Hause. Ihr Bild prangt sogar auf der Titelseite der Zeitschrift «Sie und Er».