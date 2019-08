Ob Madiswil oder Maputo spielt keine Rolle

Nur auf einer Liste

Knapp zwei Dutzend Kandidierende geben einen Wohnort ausserhalb des Kantons Bern an. Das ist kein Problem, weil die Mitglieder des Nationalrats das gesamte Schweizervolk vertreten und nicht nur einen Kanton, wie auf der von der Bundeskanzlei betriebenen Website CH.ch nachzulesen ist. Der Kanton sei einzig Wahlkreis, heisst es dort. Die Nationalratskandidaten müssten weder ihren zivilrechtlichen noch ihren politischen Wohnsitz in ihrem Wahlkreis haben. So besitzt etwa SVP-National­rätin Magdalena Martullo-Blocher eine Postadresse im Kanton Zürich und wurde im Kanton Graubünden gewählt.

Die bernische Staatskanzlei verweist auf Anfrage zum Thema Wohnort ausserdem auf Artikel 27 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Dort ist vermerkt, dass man als Kandidatin oder Kandidat nur auf einer einzigen Liste stehen kann. Es ist also nicht möglich, in mehreren Kantonen gleichzeitig für den Nationalrat zu kandidieren. Zielführend wäre das wohl sowieso nicht, denn in jenem Kanton präsent sein zu können, in welchem man gewählt werden will, dürfte punkto Wahlchancen hilfreich sein.

Andere Regeln fürs Stöckli

Für die Ständeratswahlen hingegen ist nicht Bundesrecht bestimmend, sondern jenes der Kantone, deshalb verweist die bernische Staatskanzlei auf die Verfassung des Kantons Bern. Und diese besagt: Im Kanton Bern sind wie für den Grossen Rat und den Regierungsrat auch für den Ständerat nur im Kanton Bern Stimmberechtigte wählbar. Die näheren Bestimmungen zur Wahl der Mitglieder in die kleine Kammer, die dort ihre Kantone vertreten, sind im kantonalen Gesetz über die politischen Rechte festgehalten. Wie 23 der 25 Nationalrätinnen und Nationalräte haben übrigens auch die amtierenden 2 Ständeräte nicht nur ihren Wohnsitz, sondern auch ihren Bürgerort im Kanton Bern.