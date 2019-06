«Nur die BLS könnte den SBB wehtun»

Herr Wegelin, SBB-Chef Andreas Meyer soll dem Kanton Bern bei einem informellen Treffen ein Kaufangebot gemacht haben. Wäre eine Fusion von SBB und BLS sinnvoll?

Wie bei allen Fusionen gibt es Vor- und Nachteile. Die BLS ist die grösste Konkurrentin der SBB. Diese Konkurrenz will man auch in der Schweiz. In erster Linie soll die Koexistenz verschiedener Unternehmen den Wettbewerb der Ideen fördern. Das spricht eigentlich gegen eine Fusion.