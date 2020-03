Nun sperren sich die Berner selbst ein

Viele in Bern strengen sich an, die drohende Ausgangssperre abzuwenden. Allen voran der Gemeinderat, der am Freitag auch noch die Grosse und die Kleine Schanze, den Rosengarten und die Bundesterrasse geschlossen hat. Das heisst: die Gärten den Gärtnern. So zum Beispiel im Rosengarten. Nur sie waren dort am Freitagvormittag zu sehen und kümmerten sich um die Grünanlage. Mit Metallgittern waren die Eingänge des sonst bei Touristen und Einheimischen beliebten Gartens versperrt. «Zum Schutz aller bleibt diese städtische Anlage geschlossen», stand auf einem Schild am Gitter. Die Gitter sollen Verweiler fernhalten, passieren darf man die Anlagen weiterhin. Bereits seit Donnerstag ist die Münsterplattform für Publikum nicht mehr zugänglich.