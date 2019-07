Nun sind die Sieger gefordert

Dieses Vorgehen ist das Eingeständnis, dass nun in der kantonalen Energiepolitik so rasch kein grundsätzlicher Neuanlauf erfolgt. Das steht in scharfem Kontrast zu den dringlichen Aufrufen, insbesondere der protestierenden Klimajugend, den CO 2 umgehend und drastisch zu senken. Aber für die Befürworter einer griffigen Klimapolitik ist es der politische Preis, den jene zu zahlen haben, die eine Volksabstimmung verlieren.

Als Sofortmassnahme hat der Regierungsrat zwar die Förderpolitik neu justiert. Wer seine Ölheizung durch umweltfreundlichere Heizsysteme ersetzt, erhält mehr Fördergelder, neu werden auch Ladestationen für Elektroautos gefördert. Doch dafür werden die Beiträge für jene gekürzt, die ihr Haus nur besser isolieren. Unter dem Strich wird weniger CO 2 ausgestossen – aber vielleicht auch weniger Energie gespart. Das kann Sinn ergeben, ist aber sicher nicht ausreichend.

Naheliegend wäre deshalb, wenn der runde Tisch sich als ersten Schritt für die Aufstockung des Förderbudgets aussprechen würde. Vor allem aber haben die Gegner des Energiegesetzes nun die Chance, aufzuzeigen, wie sie den Heizölverbrauch rasch und deutlich senken wollen. Im Abstimmungskampf haben sie ja betont, dass dies auch ohne Gesetz geht.

Sie sollten ihre Chance nutzen. Nicht nur wegen des Klimas, sondern auch in ihrem eigenen Interesse. Denn sie haben die Abstimmung nur sehr knapp gewonnen – und der Trend läuft zugunsten einer entschlosseneren Klima- und Energiepolitik. Es kann deshalb sehr gut sein, dass sie zwar das erste, nicht aber das letzte Wort haben werden.