Nun ist Cheops nicht mehr blind

Cheops ist eine gemeinsame Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Schweiz unter Leitung der Universität Bern in Zusammenarbeit mit der Universität Genf. Der Start war am 18. Dezember erfolgt. Am 8. Januar wurde der Computer des Teleskops hochgefahren. Seither seien alle Tests «hervorragend verlaufen», heisst es in der Mitteilung.

Ausgeklügeltes Öffnungssystem

Laut Willy Benz, Astrophysikprofessor an der Universität Bern und Hauptverantwortlicher des Cheops-Konsortiums, fieberte das Team in den letzten Tagen dem nächsten entscheidenden Schritt entgegen: Dem Öffnen der Abdeckung des Teleskops. Um 7.38 Uhr am Mittwochmorgen wurde das Kommando für die Öffnung von der Missionsleitstelle am Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) in der Nähe von Madrid zu Cheops gefunkt.

Der Deckel öffnete sich, indem ein Element, das die Abdeckung geschlossen hielt, mit Strom beheizt wurde. «Die Wärme verformte dieses Element und der Deckel sprang auf», erklärt Benz gemäss Mitteilung. Und: «Dank den Messungen der angebrachten Sensoren wussten wir innerhalb von Minuten, dass alles wie gewünscht geklappt hat.»

Schwarze Bilder wurden bereits aufgenommen

Mit dem erfolgreichen Öffnen der Abdeckung beginnt eine Reihe von neuen Aktivitäten. In den kommenden zwei Monaten werden eine Vielzahl von Sternen mit und ohne Planeten ins Visier genommen, um die Messgenauigkeit von Cheops unter verschiedenen Bedingungen zu überprüfen. Erste Bilder sollen in ein bis zwei Wochen veröffentlicht werden. Lesen Sie hier, worum es bei Cheops-Mission geht.

Cheops hat bereits hunderte Bilder geliefert; diese waren wegen der noch geschlossenen Abdeckung jedoch komplett schwarz, haben dem Team aber geholfen, das Instrument einzustellen und zu justieren.