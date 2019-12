Nun gibts farbige Säcke für alle Berner

Die Stadt Bern will neue Wege in der Müllentsorgung gehen. Dafür plant sie das Farbsacktrennsystem für alle Städterinnen und Städter einzuführen. Die Idee hinter dem System ist simpel: Statt den Kehricht an die Entsorgungsstelle zu bringen und erst dort zu trennen, erfolgt dieser Schritt bereits in den eigenen vier Wänden.