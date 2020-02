«Nun besteht halt die Gefahr, dass man mich als Linken bezeichnet»

Herr Schnegg, schweizweit zahlen immer mehr Personen ihre Krankenkassenprämien nicht. Ist das auch im Kanton Bern ein Problem?

Ja, wir haben in unserem Kanton die gleichen Probleme. Im Jahr 2018 haben über 17500 Personen die Prämien nicht bezahlt. Der Kanton musste in der Folge einen grossen Teil der Ausstände übernehmen, und ihm sind daraus Kosten von rund 42 Millionen Franken entstanden. Wenn wir die Kosten nicht bald in den Griff bekommen, werden sich immer weniger Menschen Gesundheit leisten können.