Die vorberatende Justizkommission hat sich am Mittwoch für einen Mittelweg ausgesprochen. Bei Notariatsgeschäften ohne Geschäftswert - wie zum Beispiel Eheverträge, Testamente oder Beglaubigungen - sollen die Notariatsgebühren nach Zeitaufwand berechnet werden. Dabei gilt eine Mindestgebühr. Bei Geschäften mit einem Geschäftswert, also beispielsweise Grundstückkaufverträge oder Fusionen, soll weiterhin der gestaffelte Rahmentarif gelten. Eine Ausnahme will die Kommission bei Grundpfandverträgen machen. Sie sollen nach gebotenem Zeitaufwand gekoppelt mit einer Mindestgebühr tarifiert werden.