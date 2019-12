Noch sind die Farbsäcke vor allem ein Abenteuer

Sechs farbige Säcke pro Haushalt und drei Container vor dem Haus: So sollen Stadtberner künftig ihren Abfall entsorgen. Tiefbaudirektorin Ursula Wyss will sich nach einjährigem Pilotversuch auf das in der Schweiz einmalige «Abenteuer» Farbsack-Trennsystem einlassen. Das war zu erwarten. Und die Einwohnerinnen und Einwohner? Sie können hoffentlich zuerst darüber abstimmen. Noch äusserte sich Wyss nicht eindeutig dazu.