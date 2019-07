Noch sieht es gut aus für die Feuerwerkfans

Ein Feuerwerksverbot möchte Flückiger trotzdem nicht fordern. «Der 1. August ist immerhin der Nationalfeiertag.» Mit Feuer allgemein müsse man derzeit aber sehr verantwortungsbewusst umgehen und genügend Löschwasser bereithalten. Raketen abzufeuern, die irgendwo landen können, wäre zurzeit nicht verantwortungsbewusst.

Wochenende bringt «guten» Regen

Feuerwerkfans dürfen aber dennoch hoffen. Das Wochenende verspricht Regen. Und zwar «einiges an Regen», wie Roger Perret von Meteonews sagt. Im Berner Oberland rechnen die Meteorologen mit bis zu 80 Litern Regen bis am Sonntagabend. Im Seeland rechnen sie mit 15 bis 40 Litern. Und alles, was über 10 Liter sei, sei ein «guter» Regen. Im Oberland könnten also zum Teil gar die Bäche überschwemmen. Anfang nächster Woche klare der Himmel zwar wieder auf, doch werde es nicht mehr so heiss und trocken. Im Hinblick auf das Feuerwerk auf dem Gurten sagt Perret: «Es sollte gut kommen.» Der Regierungsstatthalter Christoph Lerch wird die Situation am Montag beurteilen und entscheiden, ob das Feuerwerk stattfinden kann.

Auch bei der Stadt Bern geht man davon aus, dass das Gurtenfeuerwerk stattfinden wird. «Solange die Waldbrandgefahr nicht steigt, dürfen wir das Feuerwerk abfeuern», sagt Benjamin Sterchi von der Stadtkanzlei.

Und das Klima?

Feuerwerk belastet die Umwelt mit Feinstaub, Schwermetallen und Abfall, der schliesslich verbrannt wird. Laut dem Bundesamt für Umwelt werden in der Schweiz pro Jahr rund 1500 Tonnen Feuerwerkskörper abgebrannt. Ende Mai verkündete der Berner Gemeinderat seine Klimastrategie und setzte die Medieneinladung hoch symbolisch auf fünf vor zwölf an. Wie passt das Feuerwerk also zur städtischen Klimastrategie?

Das Klima sei der Stadt nicht egal, sagt Sterchi. «Aber wir haben das Feuerwerk noch vom letzten Jahr und möchten es daher abschiessen.» Als das Feuerwerk letztes Jahr aufgrund der Trockenheit nicht abgefeuert werden konnte, wurde es eingelagert. Nun sei es schon vorhanden und von Sponsoren finanziert. «Nun wäre es schade, wenn wir es nicht anzünden würden.»