«Noch keine Übersättigung erreicht»

Gibt es einen gewissen Mietpreis, ab welchem die Nach­frage in Bern sinkt?

Ob eine Wohnung Anklang findet oder nicht, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem von Grösse, Ausbaustandard, Aussicht, Lärm, Anschluss an den ÖV. Die Nachfrage ist immer dann rege, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Im hochpreisigen Segment ist die Zahl der Nachfrager sicher begrenzt, aber sie sind vorhanden.

Wie gross ist diese Nachfrage konkret?

Es gibt Haushalte, die sich Wohnungen in diesem Preissegment leisten können und wollen. Dieses Segment ist nicht uferlos, aber Bern ist nicht dafür bekannt, dass man zu stark im gehobenen Segment gebaut hat. Es kommt also immer auch darauf an, wie viele Wohnungen in diesem Preissektor auf den Markt kommen. Die Suchabos zeigen im oberen Preissegment eine Ausgeglichenheit. Eine Übersättigung ist noch nicht erreicht.

In welchem Preissegment ist die Nachfrage am grössten?

Wenn wir das Verhältnis von ­Suchabos und Wohnungsinseraten vergleichen, sehen wir, dass im Segment zwischen 2000 und 2500 Franken die Nachfrage deutlich grösser ist als das Angebot. Die Anzahl Suchabos zwischen 1000 und 2000 Franken ist nur leicht höher als die Anzahl Inserate. Ab 3000 Franken aufwärts ist die Lage tendenziell ausgeglichen. Das Verhältnis liegt etwa bei 1:1.

Sind diese Resultate speziell?

Dass es unter 2000 Franken so ausgeglichen ist, ist erstaunlich. Es könnte aber unter anderem daran liegen, dass die Wohnungen in diesem Segment vielerorts Altbauwohnungen sind und daher der Ausbauzustand nicht den Wünschen der Mieter entspricht. Ausschlaggebend ist immer das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Mietpreis ist nur die eine Seite der Medaille.

Wie werden sich die Berner Mietzinse entwickeln?

Wir gehen in der Region Bern davon aus, dass die Mietpreise bei den inserierten Objekten im laufenden Jahr um rund 1 Prozent zurückgehen werden. In der Stadt Bern gehen wir von einer Stagnation aus.

Drücken die Neubauten die durchschnittlichen Mieten nicht hoch?

In Bern gibt es aktuell eine starke Neubautätigkeit. Diese findet aber in verschiedenen Preissegmenten statt. Hinzu kommt ein zurückgehendes Bevölkerungswachstum, wodurch das Nachfragepotenzial teilweise sinkt.