Die Studie des Immobilien­portals Homegate zeigt: Je zentrumsnaher, desto teurer. Überrascht Sie das?

Nein, denn das ist offensichtlich. Alles andere würde mein Immobilienverständnis auf den Kopf stellen. Im Zentrum ist es belebter, dort arbeitet man. Je weiter weg man davon wohnt, desto mehr Geld und Zeit braucht es, um ins Zentrum zu fahren. Wohne ich aber mitten in der Stadt, spare ich mir dies, habe mehr Zeit für Familie und Hobbys und bin bereit, mehr in die Wohnung zu investieren.

Welche weiteren Schlüsse ziehen Sie aus der Studie?

Die Ergebnisse sind schön präsentiert, aber auch stark vereinfachend. Was man zur Studie ergänzen kann, ist ein interessantes Detail: Ein Mieter ist zwar gerne gut erschlossen, es gibt aber ein gewisses Optimum für die Distanz zwischen Tramhaltestelle und Wohnung. Dieses liegt bei 150 Metern. Niemand will die Tramhaltestelle vor der Haustür – das bedeutet Lärm und wartende Leute vor dem eigenen Fenster. Wir stellen zudem einen Unterschied zwischen Mietern und Eigentümern fest: Ein Mieter ist an der Zahlungsbereitschaft gemessen zweieinhalbmal sensibler als ein Eigentümer, was die Distanz zur nächsten Tramhaltestelle betrifft.

Welchen Einfluss haben Tramlinien auf Mietpreise?

Das Schlagwort ist hier die Erreichbarkeit. Umfragen haben ergeben, dass die Erreichbarkeit mit dem ÖV eines der Topthemen ist, wenn es um die Wohnungsauswahl geht. Dafür ist ein Mieter bereit, zu zahlen. Liegt die Tramhalte- stelle hingegen direkt vor der Haustür, wirkt sich dies ebenfalls auf die Mietzinse aus: Aufgrund der genannten Nachteile sinken die Mietzinse etwas und steigen in der Optimaldistanz auf ihr Maximum an. Hier wird klar, dass sich die «Mikrolage» aus einer Vielzahl an Einflussfaktoren zusammensetzt.

Entlang der Tramlinie 9 wohnt ein Mieter durchschnittlich am teuersten. Preiswerter geht es auf den Linien 6 und 8 zu und her. Wie erklären Sie das?

Die Linie 9 führt durch viele attraktive Quartiere: vom Breitenrain durch die Innenstadt bis zum Gurten. Auf der Linie 6 sieht dies anders aus, sie geht bis in die Aussenquartiere. Attraktive Quartiere bedeuten hohe Mieten.

Von den Endhaltestellen Fischermätteli und Guisanplatz fährt man in elf Minuten bis Bern-Hauptbahnhof. Die Durchschnittsmieten unterscheiden sich um genau 200 Franken. Wieso?

Die Aussicht, die Nähe zu Naherholungsgebieten, Distanz zu Sendeanlagen – es gibt zahlreiche Faktoren, die auf einen Mietpreis Einfluss nehmen. Auch die Anzahl Neubauwohnungen spielt eine Rolle für die Ermittlung des mittleren Preisniveaus. Reden wir über die Nähe zum Hauptbahnhof, sprechen wir lediglich über einen einzelnen Faktor. Insgesamt bestätigen aber auch unsere Zahlen, dass die Umgebung beim Guisanplatz tatsächlich etwas teurer ist als beim Fischermätteli.

Hotspot Bärenplatz: Hier wohnt man in Bern am teuersten. Mit der Erschliessung hat dies aber nichts zu tun, oder doch?

Am Bärenplatz geht es nicht um den Tramanschluss. Alles liegt in kurzer Gehdistanz, auch der Hauptbahnhof, dafür braucht man kein Tram.

Gibt es dort überhaupt viele Wohnungen?

Nein. In einem Umkreis von fünf Minuten Gehdistanz wurden seit Juli 2018 aber immerhin 100 Objekte inseriert.

Aktuell werden die Pläne für die Tramlinie Bern–Ostermundigen vorangetrieben. Wie wird sich die neue Linie auf die dortigen Mietpreise auswirken?

Ostermundigen ist bereits heute gut erschlossen. Es fährt ein zwar oft überfüllter Bus auf der Strecke. Durch das neue Tram wird vielleicht das Pendeln etwas angenehmer, aber das allein wird keine mietpreistreibende Wirkung entfalten. (sik)