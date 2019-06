Neuhaus erteilt Sommerbar Peter Flamingo eine definitive Absage

Die Sommerbar Peter Flamingo hat sich in den letzten beiden Jahren zu einem viel besuchten Treffpunkt für das Feierabendbier und Ähnliches entwickelt. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) am Donnerstag auf Anfrage sagt, kann heuer definitiv kein Pop-up auf der Einsteinterrasse bei der Grossen Schanze mehr stattfinden. «Letztlich scheitert die Neuauflage, weil niemand bereit ist, die Garantie für potenzielle Schäden zu übernehmen», sagt er. Eigentlich hätte er eine erneute Auflage begrüsst. «Projekt und Betreiber sind einwandfrei», so Neuhaus.