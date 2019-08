Neues Medizinzentrum steht unter Erfolgsdruck

Ammann verspricht sich «entscheidenden Vorteil» für den Kanton Bern

Am Mittwochmittag sprach an der offiziellen Eröffnung der «sitem-insel» auch der bernische Regierungspräsident Christoph Ammann (SP). Das neue Forschungszentrum sei ein «Leuchtturm», der dem Kanton Bern in den kommenden Jahren «einen entscheidenden Vorteil» auf dem Gebiet der Medizin verschaffe, sagt Ammann. «sitem insel» solle sich als internationales Vorzeigezentrum für translationale Medizin und Unternehmertum etablieren und weitere Schlüsselinstitutionen und Unternehmen anziehen, so Ammann weiter.

Das Zentrum soll dazu beitragen, dass Erkenntnisse aus der universitären und industriellen Forschung besser den Übergang («Translation») zur konkreten Anwendung finden. Für den Kanton Bern passt es bestens in seine Strategie, Bern als führenden Medizinalstandort der Schweiz zu positionieren. (nfe/sda)