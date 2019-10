Nachfolge für Quartierbar in Berner Mattenhof gefunden

Die Nachfolger sind gefunden: «Pusterum» heisst das neue Lokal im ehemaligen Werkhof 102 im Berner Mattenhofquartier. Am 14. November wird an der Schwarztorstrasse eröffnet. Die neuen Geschäftsführer Heissam Serage und Kristoffer Rasmussen bieten neben Kulinarik auch Kultur - wie ihre Vorgängerinnen auch. Am Eröffnungswochenende sind Konzerte, Tanz-Workshops und Tischtennisturniere eingeplant.