Neues Innovationszentrum für Bern

Bern hat derzeit viele Eisen im Innovations-Feuer: Das Medizinaltechnik-Zentrum Sitem-Insel in Bern wurde eben erst fertiggestellt. In Thun wird derzeit mit Kantonsgeld die Zweigstelle der Empa ausgebaut. Und der Switzerland Innovation Park in Biel hat eben erst den Grundstein für sein neues Gebäude gelegt.