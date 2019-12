Neuer Rektor für die Berner Fachhochschule

Die Berner Fachhochschule (BFH) hat Sebastian Wörwag zum neuen Rektor gewählt. Wörwag ist zurzeit noch Rektor der Fachhochschule St. Gallen. Er tritt sein neues Amt am 1. September 2020 an.

Das teilte die BFH am Montag mit. Ihr aktuell amtierender Rektor Herbert Binggeli tritt im Sommer 2020 in den Ruhestand. In der Übergangszeit wird die stellvertretende Rektorin Magdalena Schindler Stokar die BFH interimistisch leiten.

Der künftige Rektor Wörwag ist 53 Jahre alt. Er steht seit 16 Jahren an der Spitze der Fachhochschule St. Gallen. Der Schulrat der BFH wählte ihn, weil er über langjährige Berufserfahrung im Hochschulumfeld und über ausgewiesene Führungskompetenzen verfüge.