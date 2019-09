Neuer Radsportanlass sorgt für Verkehrsbehinderungen

Von dort aus geht es via Längenberg und Gürbetal nach Kiesen und weiter über Steffisburg, Teuffenthal, Sigriswil, Beatenberg und Habkern zum Ziel in Interlaken. Die schnellsten Rennfahrer werden Interlaken um etwa 10.30 Uhr erreichen, die letzten gegen 16 Uhr.

Laut Polizei ist entlang der Strecke mit vorübergehenden Strassensperrungen und Wartezeiten zu rechnen. Nach der Durchfahrt der Spitzenfahrer würden die Strassen so rasch wie möglich wieder freigegeben. Doch seien aufgrund nachfolgender, weniger schnell fahrender Teilnehmer weitere Einschränkungen möglich. Ein Polizeifahrzeug rund 30 Minuten hinter der Spitzengruppe signalisiert den Rennteilnehmern, dass hinter diesem Fahrzeug mit Verkehr auf der Strecke gerechnet werden muss.

Laut Organisatoren einzigartig

Die Veranstalter schrieben, es sei der grosse Traum aller begeisterter Radfahrer, sich einen Tag wie die Tour-de-France-Profis zu fühlen. Bei der «L'Étape Switzerland» werde dieser Traum wahr. Das Rennen sei der erste Radevent in der Schweiz, bei dem sich Amateur-Fahrer auf weitgehend verkehrsfreien Strassen messen könnten. Darauf angesprochen, sagte OK-Chef Thomas Jungi, in der Schweiz gebe es zwar viele Amateur-Rennen. Es gebe jedoch keines, in dem die schnelleren Fahrer - jene vor dem genannten Polizeiauto - weitgehend freie Bahn hätten.

110 Kilometer legen die Teilnehmer der «L'Étape Switzerland» zurück. Sie müssen 2500 Höhenmeter überwinden. Zum Vergleich: Die Tour-de-France-Profis, die am 20. Juli 2016 von Bern aus nach Finhaut-Emosson VS starteten, legten 184,5 Kilometer zurück und überquerten den Col des Mosses.

Von Schweiz Tourismus «entdeckt»

Veranstalter der Anlasses ist der Event-Organisator G.U.S. Productions aus Neuenegg. Partner sind die Berner Tourismusorganisationen Bern Welcome und Made in Bern, Interlaken Tourismus, Swiss Cycling, und der Veloproduzent- und Händler «Thömus». Laut Jungi entdeckte Schweiz Tourismus das Format in Frankreich und schlug G.U.S. vor, diesen Event auch in der Schweiz zu lancieren. Er soll künftig in jedem Jahr stattfinden. Fahrer aus fünfzehn Nationen sind angemeldet.