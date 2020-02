Neuer Küchenchef im Hotel Schweizerhof

Bisher war Rudi Reetz in Saarbrücken für Klaus Efort tätig, der drei Michelin Sterne innehat. Er bekochte Gäste im «Giardino Mountiain» in St. Moritz, war Executive Chef im «Giardino Lago» in Lugano und zuletzt in Murten im «La Pinte du Vieux Manoir» in der Küche.

«Ich bin stolz, die Zukunft der Restaurants und des Hotels zusammen mit dem wunderbaren Team zu gestalten», sagt Rudi Reetz. Auch General Manager des Hotel Schweizerhof Bern & Spa, Maximilian von Reden, freut sich über den Teamzuwachs: «Mit Rudi Reetz haben wir einen neuen Küchenchef gefunden, der mit seiner Erfahrung, Kreativität und Affinität zur Kochkunst den Schweizerhof Bern bereichern wird. Unsere Gäste können sich auf neue kulinarische Akzente freuen.»