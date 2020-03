Neuer Anlauf für Stimmrechtsalter 16

16-Jährige müssten in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verantwortung übernehmen: Die machte am Montag im Kantonsparlament Hasim Sancar (Grüne/Bern) geltend, der den Vorstoss für Stimmrechtsalter 16 lanciert hatte. Lasse man 16-Jährige auch an politischen Prozessen teilnehmen, mache das unsere Demokratie moderner. Österreich habe damit gute Erfahrungen gemacht, ebenso der Kanton Glarus.