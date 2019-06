Neue Werkleitungen im Berner Breitenrainquartier

Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen und Behinderungen im Verkehr. Vereinzelt dürfte es auch zu Versorgungsunterbrüchen kommen. ewb will die Betroffenen frühzeitig informieren, wie der Energieversorger in seiner Mitteilung weiter ausführt. Mit dem Projekt «Dr nöi Breitsch» will die Stadt Bern das Breitenrainquartier aufwerten. Geplant ist, mehrere Plätze und Strassen umzugestalten. Ebenfalls im Projekt enthalten war die Erneuerung der Werkleitungen. 2015 nahmen die Stimmberechtigten die entsprechende Vorlage an. Gegen das Projekt gingen Beschwerden ein. Eine Stimmrechtsbeschwerde ging bis vor Bundesgericht. Daneben gab es auch weitere inhaltliche Beschwerden.