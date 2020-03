Neue Stiftungsprofessur für klinische Pharmazie an der Uni Bern

Ausgestaltet wird die Stelle als Assistenzprofessur an der Universität Bern. Angesiedelt wird sie in der Abteilung Klinische Pharmakologie der Universitätsklinik Allgemeine Innere Medizin am Berner Inselspital.

In klinischer Pharmazie ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker übernehmen eine Mitverantwortung bei der therapeutischen Begleitung von Patienten. Die Revision des Medizinalberufsgesetzes legte 2015 den Grundstein für eine neue Roller der Apothekerinnen und Apotheker in der medizinischen Grundversorgung.

«Apothekerinnen und Apotheker erwerben heute bereits im Studium Kompetenzen zur Diagnose und Behandlung häufiger gesundheitlicher Störungen und Krankheiten sowie zum Impfen», wird Fabian Vaucher, Präsident des Schweizerischen Apothekerverbands pharmaSuisse, in der Mitteilung zitiert.

Mit ihrem pharmazeutischen Fachwissen verbesserten Apothekerinnen und Apotheker die Behandlungsqualität und trügen zur guten interprofessionellen Zusammenarbeit der Berufsgruppen bei.Laut Vaucher braucht es mehr gut ausgebildete Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, «die neben einer guten naturwissenschaftlichen Basis exzellente Kenntnisse in der patientenorientierten Pharmazie mitbringen».

Die Universität Bern baut derzeit das neue Vollzeitstudium Pharmazie auf. Die naturwissenschaftliche Grundausbildung erfolgt im Bachelorstudiengang, gefolgt von einem Masterstudiengang «Pharmazie». Dieser bereitet die Studierenden auf die Eidgenössische Apothekerprüfung vor.

Mit dem Ausbau des Pharmaziestudiums zum Vollstudium entspricht die Universität Bern gemäss ihrem Rektor Christian Leumann einem schweizweiten Bedürfnis. Die Universität könne damit etwas gegen den Apothekermangel tun.

Der Verband PharmaSuisse warnte bereits 2015 vor einem drohenden Apothekermangel. Es brauche wieder mehr Studierende in diesem Fach, damit der Bedarf künftig gedeckt werden könne. Ähnlich wie bei den Hausärzten dürfte es sonst besonders in peripheren Regionen schwierig werden, Apotheker zu finden.