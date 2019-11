Neue Solidarität der Berner Bürgerlichen

Eben erst, am 20. Oktober, gab es bei den Nationalratswahlen eine grüne Welle, nun hat sie im Kanton Bern eine Gegenreaktion ausgelöst. Die Bürgerlichen haben zu neuer Solidarität zusammengefunden und verhindert, dass die Linke im Ständerat eine zusätzliche Stimme erhält. Mit Regula Rytz stoppen die Wählerinnen und Wähler just jene Frau, die landesweit den grünen Vormarsch verkörpert. Dass es ausgerechnet sie trifft und nicht Hans Stöckli, den bisherigen SP-Ständerat im Rentenalter: Auch das kann man als Rückschlag deuten – für die Sache der Frauen. Wie viele linke Männer haben nur Stöckli gewählt, aus Frust darüber, dass Frauen in der Politik immer mehr Ämter besetzen? Oder haben auch SP-Frauen der grünen Frau nicht geholfen, aus Sorge um den Ständeratssitz der eigenen Partei? Überbewerten sollte man den Geschlechteraspekt auf jeden Fall nicht. Hans Stöckli hat vor allem davon profitiert, dass er bis weit in die Mitte hinein gefällt und als bisheriger Ständerat und früherer Bieler Stadtpräsident über ein weit ausgreifendes Netzwerk verfügt.

Letztlich markiert diese Ständeratswahl eine Rückkehr zur Normalität. Die SVP überwindet ihr Trauma, in Majorzwahlen regelmässig zu scheitern. Nach längerer Pause hat die mit Abstand stärkste Partei im Kanton wieder einen Ständerat. Zu dieser Normalität gehört inzwischen definitiv auch, dass sich Linke und Bürgerliche die zwei Ständeratssitze teilen. Das ist gut so. Darin spiegelt sich, wie vielfältig und bunt der Kanton Bern heute ist.