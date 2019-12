Neue Leitung für das Historische Museum

Das Bernische Historische Museum wird ab 1. Mai 2020 von Dr. Thomas Pauli-Gabi geführt. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Jakob Messerli an. Pauli-Gabi war von 2008 bis 2013 Direktor des Museums Aargau und leitet seit sechs Jahren die Abteilung Kultur des Kantons Aargau. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren setzte er sich gegen mehrere Kandidaten durch, wie Stiftungsratspräsident Luc Mentha am Mittwoch an der Pressemitteilung mitteilte.