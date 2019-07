Neue Führung bei Bern Welcome

Nach dem Eklat im Frühjahr wird bei der Berner Tourismusorganisation Bern Welcome bald ein frischer Wind wehen. Manuela Angst, welche über langjährige Berufs- und Führungserfahrung in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Events und Marketing verfügt, wird den Vorsitz der Geschäftsleitung per 1. Januar 2020 übernehmen. Sie soll die Organisation «festigen und weiterentwickeln».